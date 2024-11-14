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SUBÜ Öğrencileri İznik'te Kültür Gezisi Düzenledi

SUBÜ Öğrencileri İznik'te Kültür Gezisi Düzenledi
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Geyve MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı ile Yönetim ve Gelişim Topluluğu öğrencilerine İznik'te kültür gezisi düzenledi. Gezi kapsamında tarihi ve kültürel yerler ziyaret edildi.

SUBÜ, Geyve MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri ile Yönetim ve Gelişim Topluluğu öğrencilerine yönelik olarak İznik'e bir kültür gezisi gerçekleştirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geyve Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri ile Yönetim ve Gelişim Topluluğu öğrencilerine yönelik olarak Bursa'nın İznik ilçesine kültür gezisi gerçekleştirdi. Daha önce ilçede görev yapan ve aynı zamanda topluluğun akademik başkanlığı görevini yürüten Dr. Öğretim Üyesi Berrin Sarıtunç mihmandarlığında ve rehberliğinde gerçekleştirilen gezi çerçevesinde; Ayasofya Cami, Çiniciler Çarşısı, İznik Gölü, Lefke Kapı, Roma Tiyatrosu, Yeşil Cami ve İznik Müzesi ziyaret edildi. Çini atölye çalışmasına katılım sağlandı. Gezi ile öğrencilerin yaşadıkları bölgenin değerini anlamaları ve kültürel birikimlerini geliştirmeleri hedeflendi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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