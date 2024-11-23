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SUBÜ Ferizli MYO'dan Çocuklara Takı ve Keçe Atölyesi

SUBÜ Ferizli MYO'dan Çocuklara Takı ve Keçe Atölyesi
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ferizli MYO, 8-10 yaş grubundaki çocuklar için 'Takı ve Keçe Atölyesi' düzenledi. Çocuklar, atölyede keçe ile takı tasarlamayı öğrendi ve kendi eserlerini aldılar.

SUBÜ Ferizli MYO Tasarım Programı tarafından 8-10 yaş grubu çocuklara yönelik olarak 'Takı ve Keçe Atölyesi' düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu, Tasarım Bölümü Moda Tasarımı Program Başkanı Öğretim Görevlisi Zehra Vahapoğlu tarafından 8-10 yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak 'Takı ve Keçe Atölyesi' düzenlendi. Atölye ile çocuklar uygulamalı olarak basit şekilde keçelere şekil verme, bunları estetik hale dönüştürme ve boncuklarla takı tasarlamayı öğrendi. Atölye sonunda ise her bir çocuğa kendilerine özel olarak tasarladıkları takı ve keçeler hediye edildi. Ferizli MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çınar, atölye çalışması için Vahapoğlu'na teşekkür belgesi takdim etti. Atölye çalışmalarını önemsediklerini belirten Çınar, topluma hizmet noktasında farklı etkinliklere imza atmaya devam edeceklerini vurguladı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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