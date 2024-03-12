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SUBÜ'de Lider Kadınlar Zirvesi düzenlendi

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kariyer ve İş Dünyası Topluluğu ile Girişimci Genç Mühendisler Topluluğu iş birliği ile 'Lider Kadınlar Zirvesi' başlıklı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, iş dünyasından yöneticiler genç kadınlara kariyerleri için ipuçları verdi.

SUBÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle 'Lider Kadınlar Zirvesi' başlıklı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kariyer ve İş Dünyası Topluluğu ile Girişimci Genç Mühendisler Topluluğu iş birliği ile 'Lider Kadınlar Zirvesi' başlıklı bir etkinlik düzenlendi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlenen ve Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, firmalardan yöneticiler konuk olarak katıldı. İş dünyasına ilişkin tecrübelerini öğrencilerle paylaşan konuklar, örneklerle kadınların iş dünyasındaki önemine vurgu yaptılar. Kariyer yolculuklarını, başlangıçta ve şu andaki durumlarını özetleyerek genç kadınların kariyerleri için ipuçları verdiler. Konuklara etkinliğin sonunda SUBÜ Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Doç. Dr. Mustafa Abdül Metin Dinçer ve Öğretim Görevlisi Gökçe Uluşan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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