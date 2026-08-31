SUBÜ'de fakülte adı değişti: 'İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi' oldu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin ismi, Yükseköğretim Kurulu'nun aldığı karar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.

Resmi Gazete'nin 31 Ağustos 2026 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren kararla birlikte fakültenin yeni ismi tescillendi. 4 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yüksekokuldan fakülteye dönüştürülen ve Adapazarı'nda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren yapının ismi, kurumsal ihtiyaçlar ve akademik nitelikler doğrultusunda güncellendi. SUBÜ'den YÖK'e iletilen talepte, üniversitenin adı ile fakülte adının aynı olmasının resmi yazışmalarda, mezuniyet belgelerinde ve kurumsal tanıtımlarda karmaşaya neden olduğu, idari işleyişte ayırt edilebilirlik sorunları oluşturduğu belirtilmişti. Ayrıca fakültede bulunan 'Uluslararası Ticaret ve Lojistik', 'Uluslararası Ticaret ve Finansman' ile 'Finans ve Bankacılık' bölümlerinin genellikle İktisadi ve İdari Bilimler ya da İşletme Fakültelerinde yer aldığına dikkat çekilerek, eski ismin kamu ve özel sektör işe alımlarında, kurum sınavlarında ve burs başvurularında tanınırlık sorunu oluşturduğu ifade edilmişti. Yapılan düzenlemeyle fakültenin ticaret, finans ve yönetim odaklı akademik yapısının 'İşletme ve Yönetim Bilimleri' ne yönetim odaklı akademik yapısının 'İşletme ve Yönetim Bilimleri' ismiyle temsil edilmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı