Su kanalına düşen yavru köpekler için seferber oldular - Haberler

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Su kanalına düşen yavru köpekler için seferber oldular

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Su kanalına düşen yavru köpekler için seferber oldular

Zonguldak'ta su kanalına düşen iki yavru köpeğin imdadına vatandaşlar yetişti.

Zonguldak'ta su kanalına düşen iki yavru köpeğin imdadına vatandaşlar yetişti. Kurtarılan yavrular veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde iki yavru köpek su kanalına düştü. Boğulma tehlikesi geçiren köpeklerin sesini duyan vatandaşlar su kanalının bulunduğu bölgeye geldi. Ömer Güngör isimli vatandaş kanala girerek köpekleri kurtardı. İlk müdahaleleri vatandaşlar tarafından yapılan köpekler, özel bir veteriner kliniğine götürüldü. Burada tedavileri yapılan yavru köpeklerden biri yoğun bakıma alınırken, masrafları ise hayvansever bir vatandaş tarafından karşılandı.

Köpeklerden birinin durumunun ağır olduğunu anlatan veteriner hekim Önder Alkan, "Bize bir ihbar geldi. Göbü köyünde kanala iki yavru köpeğin düştüğü, Ömer Güngör isimli vatandaşın kurtardığını öğrendik. Birinin durumunun kötü olduğu, diğerinin de tedaviye muhtaç olduğunu öğrendik. Biz gittik aldık geldik. Tedavi altına aldık. Birisi hayati tehlikeyi atlattı, diğeri yoğun bakımda, tedavisi sürüyor. Biz iyileştirip yeniden yerine bırakmak hedefindeyiz" diye konuştu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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