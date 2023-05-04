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Starlink uyduları Osmaniye semalarında

Yerel Haberler

Starlink uyduları Osmaniye semalarında Osmaniye'de Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşları heyecanlandırdı.

Starlink uyduları Osmaniye semalarında

OSMANİYE - Osmaniye'de Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşları heyecanlandırdı.

Osmaniye'nin merkezinde ve ilçelerinde gökyüzünü aydınlatan uyduları fark eden vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak bu anları kayıt altına alırken uydular birçok şehirde görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - Yerel

Elon Musk Osmaniye Yerel Haberler

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