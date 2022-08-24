SSB Başkanı Demir: "3 adet AKINCI TİHA'yı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik" Yerel Haberler Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "3 adet AKINCI TİHA'yı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik" dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "3 adet AKINCI TİHA'yı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik" dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, teslimatların devam ettiğini duyurduğu paylaşımında, "Teslimatlarımıza devam ediyoruz. 3 adet AKINCI TİHA'yı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. Hayırlı olsun. Semalarımızda hür ve özgür" ifadelerini kullandı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İsmail Demir TİHA Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› SSB Başkanı Demir: '3 adet AKINCI TİHA'yı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik' - Haberler

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