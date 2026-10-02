SpaceX, Transporter-18'de 130 faydalı yükü fırlattı, ortak programda sayı 1800'ü aştı

SpaceX, "Transporter-18" görevi kapsamında 130 faydalı yükü uzaya taşıyan Falcon 9 roketini başarılı bir şekilde fırlattı.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, özel bir ortak fırlatma girişimi olan "Transporter-18" görevini başarıyla tamamladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre, aralarında küp uydular, mikro uydular, atmosfere yeniden giriş yeteneğine sahip 2 uzay aracı ve 4 yörünge transfer aracının da yer aldığı 130 faydalı yükü taşıyan Falcon-9 roketi yerel saatle 11: 32'de California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldı. Falcon-9 roketinin birinci aşama güçlendiricisi, fırlatmadan yaklaşık 7.5 dakika sonra üsteki "İniş Bölgesi 4" güvenli bir şekilde dikey iniş yaptı. Son görevle birlikte, SpaceX'in ortak fırlatma programı kapsamında yörüngeye gönderdiği faydalı yük sayısı bin 800'ü aşmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı