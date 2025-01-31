Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım

İmamoğlu'ndan mikrofonu alan Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu
CHP'li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı

CHP'li vekil, kötü oyunculuğuyla sosyal medyanın diline düştü
78 kişinin öldüğü otelin sahibi, 3'üncü otelini yapıyormuş

"Cani Halit" 3. otelini yaptırıyor! Asılan pankart ise ders gibi

Sosyal Medyada Yaş Sınırlandırması Üzerine Fikir Alışverişi Önerisi

Sosyal Medyada Yaş Sınırlandırması Üzerine Fikir Alışverişi Önerisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya kullanımında yaş sınırlaması getirme çalışmasını değerlendirerek, fikir alışverişinin olumsuz sonuçları engelleyebileceğini ifade etti. Topuzoğlu, bu düzenleme ile gençlerin yasal olmayan içeriklere ulaşımının engellenmesinin hedeflendiğini belirtti.

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya kullanımında yaş sınırlaması çalışması ile ilgili, "Fikir alışverişi içinde hareket edilirse olumsuz sonuçlar engellenmiş olur" dedi.

Düzenleme ile gençlerin ve çocukların yasal olmayan ortamlara sürüklenmesinin engellenmesinin hedeflendiğini söyleyen Hakan Topuzoğlu; "Bugüne kadar aslında birtakım tutarsızlıklar vardı. Yani normal şartlar altında RTÜK tarafından yasaklanan yayınlar IP TV üzerinden yayınlandığı zaman mesela serbest olarak kabul edilebiliyor. Aynı şekilde sosyal medyada da yasal olmayan ya da gençleri, çocukları zararlı bir ortama sürükleyecek birçok konuda yine serbest bir şekilde ulaşabiliyordu. Bu düzenlemeyle birlikte bunların ortadan kaldırılması hedefleniyor anlaşıldığı kadarıyla. Fakat tabi bunu yaparken de toplum içerisindeki kamu yararına çalışan dernekler- vakıflar olabilir, öğretmenler olabilir, kurumlar olabilir bunlarla fikir alışverişi içerisinde yine bilişimcilerle de bir fikir alışverişi içerisinde hareket edilirse daha olumsuz olabilecek sonuçların ortaya çıkması da engellenmiş olur" dedi.

Topuzoğlu, sorunların aşılması için eğitimler ve çalışmaların yapılması gerektiğini kaydederek, "Nasıl olabilir dersek de yani şu anda mesela bir e-posta adresi oluştururken yaş sınırlandırılması var ama ne yapıyor gençlerimiz. Yaşını orada 18'den büyük yazarak kendine ait bir e-mail adresi alabiliyorlar. Aynı şekilde bakanlığın oluşturmaya çalıştığı bu tarz engeller de buna benzer yöntemlerle aşılabilir. Bunun aşılması için hem bilinçlendirici eğitimler çalışmalar, seminerler arttırılmalı hem de teknik anlamda da daha güçlü bir yapının kurulması gerekir diye düşünüyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'e doktorundan uyarı
img

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor
img

Bir yıldız daha uçağa bindi geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

Ailesini katleden 17 yaşındaki çocukla ilgili isyan ettiren detay
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Akasya Asıltürkmen'den gündem olan evlilik yorumu: Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek...

"Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek..."
Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü

Cüzdanını açmaya çalışırken sokak ortasında kurşun yağdırdılar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.