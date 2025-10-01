Haberler

Sosyal Medyada Kayseri Yağlaması Gündemde

Sosyal Medyada Kayseri Yağlaması Gündemde
Güncelleme:
Sosyal medya fenomeni Süleyman Ateştepe, Uludağ'ın doğa manzarasında Kayseri mutfağının simgesi yağlamayı hazırlayıp takipçileriyle paylaştı. Paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Kayseri mutfağının simge yemeklerinden yağlama, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Doğada yaptığı yemekleri paylaşarak tanınan sosyal medya fenomeni Süleyman Ateştepe, son menüsünde Kayseri'nin geleneksel lezzetini ön plana çıkardı.

Uludağ'ın eşsiz doğa manzarasında yağlama hamuru açıp, kıymasını odun ateşinde pişiren Ateştepe, takipçilerine görsel bir şölen sundu. Binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım için Ateştepe, "Yapımı zor, lezzeti eşsiz" değerlendirmesinde bulundu.

Fenomen isim daha önce de Kayseri mantısı yaparak takipçileriyle paylaşmış, yoğun ilgi görmüştü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
