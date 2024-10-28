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Sosyal Medya X, Hamaney'in İbranice Hesabını Askıya Aldı

Sosyal Medya X, Hamaney'in İbranice Hesabını Askıya Aldı
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Sosyal medya platformu X, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İbranice paylaşımlar yapmak için açtığı 'Khamenei_Heb' hesabını, Hamaney'in Siyonist rejimle ilgili açıklamasından saatler sonra askıya aldı.

Sosyal medya platformu X, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İbranice paylaşımlar yapmak üzere açtığı "Khamenei_Heb" hesabını "Siyonist rejim, İran'a ilişkin hesaplarında hata yaptı" açıklamasından saatler sonra askıya aldı.

İsrail'in misilleme saldırısının ardından İran liderinden gelen açıklamalara sosyal medya hesabı X'ten müdahale geldi. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İbranice paylaşımlar yapmak üzere açtığı "Khamenei_Heb" hesabı, 1. gününde askıya alındı. X'in bu eylemi, Hamaney'in "Siyonist rejim, İran'a ilişkin hesaplarında hata yaptı. İran milletinin ne tür bir güce, kabiliyete, inisiyatife ve iradeye sahip olduğunu ona göstereceğiz" açıklaması yapmasından saatler sonra gelirken, sosyal medya şirketi herhangi bir açıklama yapmadı. - CALİFORNİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uluslararası İlişkiler Ayetullah Ali Hamaney Sosyal Medya Teknoloji Orta Doğu Güvenlik Politika Yerel Dünya İran

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