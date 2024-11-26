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Sosyal Medya Üzerinden İntihar Girişiminde Bulundu

Sosyal Medya Üzerinden İntihar Girişiminde Bulundu
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Sinop'ta bir şahıs, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak intihar girişiminde bulundu. Olayı fark eden arkadaşı, kapıyı kırarak içeri girip onu ipten aldı ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak intihar girişiminde bulundu

Olayı fark eden arkadaşı, kapıyı kırıp eve girerek onu ipten aldı

SİNOP - Sinop'ta 43 yaşındaki bir şahıs, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak intihar girişiminde bulundu.

Olay, saat 01.00 sıralarında Manolya Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah E.(43), sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak intihara teşebbüs etti. Olayı fark eden eşi, durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, Abdullah E.'nin bir arkadaşı da aynı anda duruma müdahale etti. Kapıyı kırarak içeri giren arkadaşı, şahsı ipten aldı. İlk müdahalede bilincinin açık olduğu belirlenen şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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