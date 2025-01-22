Sosyal Medya Fenomeni Tunahan Özgür'den Annelik Yapan Havva Ören'e Vefa Ziyareti

Sosyal medya fenomeni Tunahan Özgür, üniversite eğitimini aldığı Karabük'te, kendisine ve arkadaşlarına annelik yapan Havva Ören'i ziyaret ederek, büyük bir ahde vefa örneği sergiledi.

Karabük Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü'nden 10 yıl önce mezun olan Tunahan Özgür, üniversite hayatı boyunca kendilerine annelik yapan Havva Ören'i unutmadı. Sosyal medya fenomeni olan Özgür, eşi ve iki çocuğunu alarak yalnız yaşayan ve bedensel engeli bulunan Ören'e sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Bu anlamlı ziyaretle Özgür'ün gösterdiği ahde vefa örneği sosyal medyada büyük beğeni topladı. Ziyaretin ardından, paylaşılan fotoğraf ve görüntüler takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Tunahan Özgür, "Üniversite okurken aynı apartmanda yaşayan Havva Teyzemizin çok büyük iyiliklerini gördük. Her okuldan geldiğimizde kapıda bizi yemeklerle karşılardı. Yoğurdumuz ve sütümüz eksik olmazdı. Bize adeta annelik yaptı. Bizde vefa borcu olarak sık sık ziyaret ediyoruz. 10 yıl önce okuduk Karabük Üniversitesinde ama hala onunla muhabbetimiz devam ediyor. Allah uzun ömürler versin ve ondan razı olsun. Bize annelik ve babalık yaptı. Asla unutmayız" dedi. - KARABÜK