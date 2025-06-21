Sosyal Medya Fenomeni Nihal Candan Hayatını Kaybetti

Sosyal Medya Fenomeni Nihal Candan Hayatını Kaybetti
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Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Levent'te cenaze töreni düzenlenirken, ailesi ve sevenleri gözyaşlarıyla veda etti.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Candan son yolculuğuna uğurlandı.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 'dolandırıcılık ve kara para aklama' suçlamasıyla yargılanmış, ardından da tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti. Anoreksiya hastalığı teşhisi konulan ve hastalık sonucu, ani kilo kaybı ve yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti. 23 kiloya kadar düşen ve kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında tedavi gören 30 yaşındaki fenomen Nihal Candan dün akşam hayatını kaybetti. Nihal Candan için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Candan'ın başta ailesi olmak üzere yakınları ve sevenleri katıldı. Annesi Umut Candan ve kardeşi Bahar Candan ve cenazede ayakta durmakta zorlandı ve aile gözyaşlarına boğuldu. Levent'te öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Candan'ın cenazesi, defnedilmek üzere Kilyos mezarlığına götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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