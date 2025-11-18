Sosyal Hizmetler ve Mahkeme Programı Öğrencilerine Bilgilendirme Etkinliği

Sosyal Hizmetler ile Mahkeme ve Büro Hizmetleri programı öğrencilerine bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Ardahan Denetimli Serbestlik İl Müdürü Halit Erken ve Sosyal Hizmet Uzmanı Tuncer Yıldırım, Çıldır Meslek Yüksekokulu'nun konuğu olarak öğrencilerle bir araya geldi. Öğr. Gör. Dr. Hamza Aydemir koordinasyonunda gerçekleştirilen programda; suç, ceza, topluma yeniden kazandırma, rehabilitasyon ve denetimli serbestlik uygulamalarının işleyişine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Sosyal Hizmetler ile Mahkeme ve Büro Hizmetleri programı öğrencilerinin mesleki farkındalıklarını artırmayı amaçlayan etkinlik, soru-cevap bölümüyle etkileşimli bir şekilde devam etti.

Program, Çıldır MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cenap Özdemir'in katılımları ve değerli paylaşımları dolayısıyla Sayın Halit Erken ve Sayın Tuncer Yıldırım'a teşekkürlerini sunmasının ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - ARDAHAN