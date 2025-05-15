Sosyal Güvenlik Haftası'nda Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Vurgusu

Sosyal Güvenlik Haftası'nda Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası'nda 'Kayıtlı Çalış, Güvenli Yaşa' sloganı ile kamuoyuna sosyal güvenliği anlama ve kayıt dışı istihdam ile mücadele konusunda bilinçlendirme etkinlikleri yapıldı. SGK Müdürü Vekili Dilara Budak, sosyal güvenlik sisteminin önemini vurgulayarak yapılan reformları açıkladı.

19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında bu yıl "Kayıtlı Çalış, Güvenli Yaşa" ana sloganıyla kamuoyunu bilinçlendirme çalışmalarına hız verdi. Etkinliklerde sosyal güvenliğin önemi vurgulanırken, kayıt dışı istihdamla mücadeleye dikkat çekildi.

Çalışma hayatının sürdürülebilirliği ve bireylerin geleceğe güvenle bakabilmesi için sosyal güvenlik sisteminin vazgeçilmez olduğunu belirten SGK Müdürü Vekili Dilara Budak, sistemin etkinliğini artırmak için kurumlar arası veri paylaşımından elektronik işlemlere kadar birçok reformun hayata geçirildiğini açıkladı.

SGK, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında hizmet kalitesini artırma, denetim sistemini güçlendirme, bilgilendirme faaliyetleri ve teşvik uygulamaları gibi birçok strateji geliştirdiklerini duyuran Budak, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADIM) Servisleri ile kurumlar arası veri paylaşımı üzerinden sigortasız çalışanlar etkin biçimde tespit edildiğini belirtti.

Budak, açıklamasında; " Sosyal güvenlik bilincini artırmak amacıyla ülke genelinde afiş, broşür, seminer, kamu spotu gibi etkinlikler düzenleyen SGK, kayıt dışı istihdamla mücadelede toplumun tüm kesimlerine görev düşüyor" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kremlin: Rus heyeti İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor ama ortada yoklar

Barış zirvesinde kriz! Bir ülke masaya oturdu, diğeri ortada yok
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Ankara'da merakla beklenen görüşme başladı
Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok

İmzalar atıldı ama YPG direnmeye devam ediyor
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Esila Ayık hakkında tahliye kararı

İlk kez hakim karşısına çıktı! Mahkemeden Esila Ayık kararı
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi

Kilo kontrolünde Bakan Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu

İtfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Trump Katar'daki ABD askerlerine moral vermek için dans etti

Trump Katar'daki ABD askerlerine moral vermek için böyle dans etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.