Sosyal değişim bilimsel olarak ele alınacak

Düzce Belediyesi, alanında uzman 50 akademisyenin katılımıyla düzenlenecek olan 'Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşme Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak.

Düzce Belediyesi, alanında uzman 50 akademisyenin katılımıyla düzenlenecek olan 'Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşme Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak. 13-14 Ekim 2022 tarihleri arasından yapılacak olan sempozyumda Düzce'de şehir kültürü ve kimliği masaya yatırılacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle birlikte şehir kimliğinin ortaya çıkarılması için yoğun mesai harcıyor. Ekim ayında gerçekleştirilecek olan 'Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşme Sempozyumu' ile geçmişten bugüne Düzce'deki sosyal değişim bilimsel olarak ortaya çıkartılacak.

Başkan Özlü, şehrin her konuda ve her noktada bir üst lige çıkması, kendi ölçeğinde şehirlere rol model olması adına sosyal çalışmalar gerçekleştirmesinin yanında Düzce'nin tüm paydaşlarıyla kültürel manada ilerlemesinin de yolunu çiziyor.

Sosyal değişim konuşulacak

Düzce Belediyesi, geçtiğimiz yıl Düzce tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Tarım, Turizm, Sanayi ve Ticaret'in masaya yatırıldığı 'İktisat ve Kalkınma Kongresi'nin ardından bu kez, Ekim ayında gerçekleştirilecek olan sempozyum ile Düzce yöresinde Konur Alp Gazi zamanında yurt tutan Türkmen/Yörük nüfusunun yanı başına yerleşen Kafkas, Balkan ve diğer coğrafyalardan gelen göçlerin bir arada yaşama deneyimleri ile ortaya çıkan sosyal değişimin bilimsel olarak ortaya konulması amaçlanıyor.

İlk hedef toplumsal bütünleşme

13-14 Ekim tarihleri arasında Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinin ev sahipliğinde Türkiye'nin farklı üniversitelerinden alanında uzman 50 akademisyenin katılımı ile gerçekleştirilecek sempozyuma dair değerlendirmede bulunan Başkan Özlü, "Şehir Kimliği ve kültürünün canlandırılmasında, diri tutulmasında ve korunmasında yerel yönetimlerin etkisi oldukça fazladır. Bu düşünceden yola çıkarak, şehrimizin tarihi ve doğal güzellikleriyle bir bütün halinde işleyerek şehir kimliğimizi ortaya çıkarmak ve toplumsal bütünleşmenin devamlılığına dair çalışma gerçekleştirmek ilk hedefimiz" dedi.

Düzcelilik ruhu ön plana çıkartılacak

Düzce'nin etnik yönden zenginliğini, bu zenginliğin şehrin gelişimi ve marka haline getirilebilmesi adına aidiyet hissini ön plana çıkarma gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Özlü, "Sosyal bütünleşme, toplumsal yapımızın çeşitli öğeleri arasındaki uyum süreci olarak görüyoruz. Düzce olarak bunu en sağlıklı şekilde sürdürdüğümüzü söylemeliyiz. İşte tam burada ortaya koymak istediğimiz de bu. Sempozyum ile marka şehir olma yolunda Düzcelilik ruhunu ön plana çıkartmayı, toplumumuzun varlığının, birliğinin ve işleyişinin sürdürülebilmesini konuşacağız" şeklinde konuştu. - DÜZCE