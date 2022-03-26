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Son dakika: Validen Şehit kızına taziye ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika: Validen Şehit kızına taziye ziyareti

Son dakika yerel haberine göre DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı'nda görev yaparken, geçirdiği kalp krizi sonrasında şehit olan Emniyet Müdürü Hayrettin Eren'in kızı Dr. Feyza Eren'e, Düzce Valisi Cevdet Atay taziye ziyaretinde bulundu.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı'nda görev yaparken, geçirdiği kalp krizi sonrasında şehit olan Emniyet Müdürü Hayrettin Eren'in kızı Dr. Feyza Eren'e, Düzce Valisi Cevdet Atay taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı'nda Özel Hareket Şube Müdürü olarak görev yaparken, 23 Şubat'ta geçirdiği kalp krizi sonrasında şehit olan 3. Sınıf emniyet müdürü Hayrettin Eren'in Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde çalışan kızı Dr. Feyza Eren'e Vali Cevdet Atay taziye ziyaretinde bulundu. Vali Atay'a taziye ziyaretinde Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk eşlik etti. Vali Atay, Dr. Feyza Eren'e başsağlığı dilerken, her zaman yanlarında olduğunu belirtti. - DÜZCE

Son dakika: Validen Şehit kızına taziye ziyareti

Son dakika: Validen Şehit kızına taziye ziyareti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Kalp Krizi, Düzce, Şehit, Yerel, Haberler

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