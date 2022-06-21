Son Dakika | Ukraynalı savaş mağduru çocuklar acı ve umudu çizdi

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi 'Çocukların Gözünden Savaş, Acı ve Umut' isimli resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Kuşadası'nın kardeş şehri Çerkasi'ye sığınan savaş mağduru çocukların çizdiği resimlerden oluşan sergi bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

Rusya'nın düzenlediği askeri harekat nedeniyle Ukrayna'nın doğusu ile güneyinde yaşayan birçok aile yanlarına çocuklarını alarak güvenli gördükleri Çerkasi'ye sığındı. Savaş mağduru çocuklar, aileleriyle Çerkasi'de kaldıkları süre boyunca ülkelerinde yaşanan acıyı ve dramı çizdikleri resimlerle anlatmaya çalıştı. Resimler daha sonra toplanarak Ukrayna'nın sesini dünyaya duyurmak amacıyla sergilenmesi için kardeş şehirlere gönderildi. Resimler Almanya, Gürcistan, Polonya ve ABD'den sonra 'Çocukların Gözünden Savaş, Acı ve Umut' ismiyle İbramaki Sanat Galerisi'nde de sergilenmeye başlandı. Serginin açılışı için düzenlenen kokteyle Kuşadası'nda yaşayan birçok Ukraynalıyla birlikte Kuşadası Belediyesi Meclis Üyeleri Tibet Özer ve Fahrettin Çiçek de katıldı. Açılışta katılımcılara serginin hikayesinin anlatıldığı kısa bir video izletildi. Ardından Ukrayna'ya özgü şarkılar söylendi ve klasik müzik dinletisi yapıldı.

Kuşadası ile Çerkasi'nin 2019 yılından bu yana kardeş şehir olduğunu belirten Belediye Meclis Üyesi Tibet Özer, "Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'in girişimiyle aralarında çocukların da bulunduğu 97 savaş mağduru Ukraynalıya Kuşadası olarak kucak açtık. Onlara rahat ve huzurlu bir ortam sağlamak için belediye imkanlarımızı seferber ettik. Bugün burada bulunmamızın nedeni savaşın başladığı gün Ukrayna'nın farklı şehirlerinden anne ve babalarıyla işgalin dehşetinden kaçarak Çerkasi'ye sığınan çocukların resimlerinden oluşan sergidir. Ukraynalı çocukların etraflarına bombalar yağarken o an yaşadıkları duygularını aktardıkları resimlerdir. Uluslararası toplumun dikkatini savaştan etkilenen çocukların sorunlarına ve ihtiyaçlarına çekmek, Ukraynalı çocukları korumak ve onlara mutlu bir gelecek sağlamak için dünya düzenini birleştirme hedefi ile kardeş şehrimiz Çerkasi'nin kendi şehrinde de yapmış olduğu bu sergiyi aynı hedef ile 'Çocuklar geleceğimizin teminatıdır' diyen Ulu Önderimiz ve Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giderek 'yurtta sulh, cihanda sulh' çağrısı yapıyor, çocuklarımızın ağır ve üzücü şartlarda yapmış olduğu bu çizimleri bizimle paylaştığı için Çerkasi belediye başkanımız Sayın Anatolii Bondarenko'ya teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel