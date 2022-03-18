Son Dakika | Tekden Hastanesi'nden şehitlere vefa

ÇANAKKALE (İHA) - Tekden Hastanesi'nden şehitlere vefa

DENİZLİ - Özel Denizli Tekden Hastanesi'nin 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıldönümüne özel sosyal medyadan yayımladığı video izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Çanakkale Şehitleri'ni unutmayan Özel Denizli Tekden Hastanesi, güne özel video hazırladı. Tekden Hastanesi'nin doktorları ve personellerinin bir kısmını seslendirdiği Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirinin sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine, videoya kısa sürede beğeni yağdı. Doktorlar ve hastane personelinin büyük bir özveri ile yürekten söyledikleri şiir ile Çanakkale Zaferi duygusu bir kez daha yaşatıldı.

Tekden Hastanesi Kurumsal İletişim Birimi'nin hazırladığı videoda Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. A. Vefa Özcan, Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Öztürk, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sami Cebelli, Kardiyoloji Doktoru Uz. Dr. Mustafa Demir, hemşireler Sabriye Şıpkan, Nurten Özyurt, Ceren Ece Yaşar, Mürüvvet Arslan, Ameliyathane Teknikeri Mehmet Akbaba, Tıbbi sekreter Esil Küçükler, Dilek Katrancı Akar ve Kayıt Kabul Görevlisi Özge Çelik, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri için yazdığı şiiri seslendirdi. Video izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.