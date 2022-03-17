Vali Bilmez: "Van'a sahip çıkalım"

Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı toplantısı

VAN Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bölgenin dünyaya tanıtılması gereken güzel değerlerinin olduğunu belirterek, Van'ın güzelliklerine sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı"nın değerlendirme toplantısı yapıldı. Elite World Van Otelde düzenlenen toplantıya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, Van Gölü'ne kıyısı olan belediye ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü'nün gelecek nesillere temiz bir şekilde aktarılması amacıyla çalışma yaptıklarını belirtti. Van Gölü Havzası'nda kirliliğin önüne geçmek ve kirlenmiş doğayı tekrar temizlemek amacıyla kentte yatırımların devam ettiğini hatırlatan Vali Bilmez, "Göl sularımızda meydana gelen kirliliğin önüne geçmek için neler yapabileceğimizi bütün paydaşlarımızla istişare ediyoruz. Bugüne kadar bize gelen bu harika denizimizi, doğamızı bizden sonraki nesillere tertemiz aktarmak ve bölge ekonomisine kazandırmak istiyoruz. Hem turizmde bu doğadan yararlanmak hem de daha kaliteli bir yaşam alanı oluşturmak, insanlarımızın daha huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürdürmelerini sağlamak için bütün bileşenlerle iki yıldır bir araya geliyoruz" diye konuştu.

"Havzamız dünyanın en zengin bölgesi konumunda"

Van Gölü'nü sadece devlet kurumlarının korumasının mümkün olmadığına dikkat çeken Bilmez, "Bu doğaya hep birlikte, bütün vatandaşlarımız, kurumlarımız, siyasi partilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle sahip çıkacağız. Önümüzdeki yüz yıl suyun en değerli olduğu bir süreç olacak. Bu yönüyle de havzamız dünyanın en zengin bölgesi konumunda. Daha konforlu bir yaşam için bölgemizden batıya göç eden insanların yakın bir gelecekte daha konforlu bir yaşam için tercih edilen yerin yine bölgemiz olacağına şüphemiz yok. Onun için bölgemize sahip çıkalım. Bölgemizin dünyaya tanıtılması gereken çok güzel değerleri var. Bunları da hep beraber ortaya çıkaralım. Onun için Van'a sahip çıkalım" şeklinde konuştu.

Süreci Van Gölü temiz olana kadar devam ettireceklerini ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan da, "Bundan sonra da korumayı nasıl devam ettireceğimizin çalışmalarını birlikte sürdüreceğiz. Güzel bir çalışma yapacağımıza inanıyorum. Tüm birimlerimizle Van Gölü'nü koruma adımlarıyla ilgili yerel yönetimlerimize destek noktasında bütün gayretlerimizi ortaya koyacağız. Kısa bir süre içerisinde Van Gölü'müzü bu güzelliği daha nasıl koruyabilirizin çalışmasını yapmış olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise gölün korunması için kentte son yıllarda önemli bir duyarlılık oluştuğunu belirterek, "Van Gölü'ndeki dip çamuru çok önemli bir sorundu. Dip çamuru temizliğinin başladığı günden bu yana kış şartlarına rağmen devam ediyor. Sıfır Atık Yönetimi Programında Van'ı önceledik. Birçok merkezde başladık ve yaymaya çalışıyoruz. Belediyelerimizden rica ediyoruz bunu en kısa zamanda yaymalıyız. Vatandaşlarımıza örnek olacak bir program. Hepimizin bir güç birliği oluşturarak bunun devamlılığını sağlamamız lazım. İnşallah 4-5 yıl içerisinde bu hızla devam edersek Van Gölü'nün bütün kıyılarında suya girilebilecek bir hale gelebilecek" ifadelerini kullandı.