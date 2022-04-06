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Son dakika haberleri... Selim'de sertifikalı buğday dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri... Selim'de sertifikalı buğday dağıtıldı

Son dakika haber... Selim'de üreticilere yüzde 50 hibeli sertifikalı buğday dağıtımı yapıldıKars İl Tarım Müdürlüğü tarafından projelendirilen, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kars Valiliği tarafından finanse edilen "Sertifikalı Buğday Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" ile Selim'de üreticilerine tahsis edilen...

SELİM, KARS (İHA) - Selim'de üreticilere yüzde 50 hibeli sertifikalı buğday dağıtımı yapıldı

Kars İl Tarım Müdürlüğü tarafından projelendirilen, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kars Valiliği tarafından finanse edilen "Sertifikalı Buğday Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" ile Selim'de üreticilerine tahsis edilen yüzde 50 hibeli sertifikalı buğday tohumlar, üreticilere ulaştırılmaya başladı.

Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül, üreticilere buğday tohumlarını vererek bereketli bir sezon geçirilmesi dileklerinde bulundu. - KARS

Son dakika haberleri... Selim'de sertifikalı buğday dağıtıldı

Son dakika haberleri... Selim'de sertifikalı buğday dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Buğday, Tarım, Selim, Kars, Yerel, Haberler

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