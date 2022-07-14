Son dakika haberleri... Niğde'de Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Kaza Yaptı, 2'si Bebek 8 Kişi Yaralandı
ANKA - Yerel
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Son dakika haber: Niğde-Kayseri kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaza yaptı. Araçta bulunan 2’si bebek 8 kişi yaralandı.
ENES CAN ÖZMEN
Niğde- Kayseri kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaza yaptı. Araçta bulunan 2'si bebek 8 kişi yaralandı.
Kaza, Niğde-Kayseri kara yolu üzerinde, Niğde Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu kavşakta bugün meydana geldi. Afganistan uyruklu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 51 MA 0625 plakalı araç takla attı.
Araçta bulunan 2'si bebek 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambülanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta bulunan bir keçinin ise öldüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ANKA / Yerel