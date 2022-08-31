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Son dakika haberleri! Mudanya Belediyesi Ekiplerinden Sel Sonrası Hızlı Müdahale

Yerel Haberler

Son dakika haberleri! Mudanya Belediyesi Ekiplerinden Sel Sonrası Hızlı Müdahale

Son dakika gelişmesine göre Mudanya Belediyesi, şiddetli yağış sonucu oluşan sel, su baskını ve tahribatlara müdahale etti. Ekipler, kentin farklı noktalarında müdahale ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Mudanya Belediyesi, şiddetli yağış sonucu oluşan sel, su baskını ve tahribatlara müdahale etti. Ekipler, kentin farklı noktalarında müdahale ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Mudanya'da akşam saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak yağış sonucu bazı ev ile işyerlerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından teyakkuz halinde olan ekipler, kent genelinde çalışmalarına devam ediyor.

İlçe merkezi, Tirilye, Kumyaka ve kırsal mahallelerden gelen ihbarlar üzerine Fen İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mudanya Arama Kurtarma Birimi ekipleri ve Başkan Yardımcısı Nisa Yılmaz Kartaltepe ile birlikte sahada bulunan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Mudanya'daki sel ve su taşkınları ile mücadele ederken, Bursa Terminali'nin çatısının çöktüğü haberini aldık. İhbar gelen her noktada ekiplerimiz hemşehrilerimizin yanında. 7/24 görevimizin başındayız. Mağdur olan vatandaşlarımıza gerekli desteği sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Bir kez daha tüm mağdur vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: ANKA / Yerel

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