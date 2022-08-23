Son dakika haberi... Kilis'te öldürülen anne ve kızı Kilis'te defnedildi

Son dakika haberi: Kilis'te baldızı ve kızını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklanırken, anne ve kızın cenazesi Kilis'te defnedildi.

Kilis'te baldızı ve kızını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklanırken, anne ve kızın cenazesi Kilis'te defnedildi.

Merkez ilçeye bağlı Topdağı köyünde yabancı uyruklu Ş.H.S. (30), tartıştığı baldızı Nura Hac Süleyman (50) ve 13 yaşındaki kızı Riham Ali Elmuhammed'ı bıçaklayarak öldürmüştü. Öldürülen anne ve kızın cesedi ailesi tarafından alınarak Kilis Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Olayla ilgili yapılan incelemede, Ş.H.S'nin gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Riham Ali ElMuhammed ile ilişkisinin ortaya çıkması üzerine, kız ve annesinin, Ş.H.S.'yi konuşmak üzere Kilis'e çağırdığı belirlendi. Gaziantep'ten kiraladığı otomobille Kilis'e giden Ş.H.S.'nin, kız ve annesiyle tartışmaya başladığı ve olayın büyümesi üzerine şahsın, anne ve kızını 30'dan fazla bıçak darbesiyle öldürdüğü tespit edildi.

Zanlı cinayet mahalline gelmiş

Cinayetin ardından kiraladığı otomobille kaçan Ş.H.S'nin, araç arızalanınca dolmuşla Gaziantep'e gittiği, ertesi gün olay yerine geldiği ve jandarmanın olay yerinde inceleme yaptığını görünce tekrar kendi otomobiliyle Gaziantep'e döndüğü belirlendi. Şahıs, Gaziantep'teki ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Jandarmada suçunu itiraf eden Ş.H.S., sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Anne ve kızın cesedi yakınları tarafından alınarak Kilis'te defnedildi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)