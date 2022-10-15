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Son dakika haberleri | Görevi başında şehit olan polis memuru, törenle son yolculuğuna uğurlandı

Yerel Haberler

Son dakika haberleri | Görevi başında şehit olan polis memuru, törenle son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi... Mardin'de görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan polis memuru, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Mardin'de görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan polis memuru, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Mazıdağı İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Ahmet Doğruel (41), görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Şehit polis memuru Doğruel, Mazıdağı İlçe Emniyet Amirliğinde düzenlenen törenle gözyaşları arasında son yolculuğa uğurlandı. Törene Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Mardin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Mazıdağı Kaymakamı Mustafa Durmuş, Derik Kaymakamı Evren Çakır ile kurum ve kuruluş amirleri katıldı. Şehit polis memuru Doğruel'in memleketi Kayseri'de defnedileceği ve 3 kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Vali Demirtaş'tan başsağlığı mesajı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Mazıdağı İlçe Emniyet Amirliğimizde görevli merhum polis memuru Ahmet Doğruel'in cenaze törenine katıldık. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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