Son dakika haberi: Görevdeyken kalp krizi geçirerek vefat eden polis son yolculuğuna uğurlandı Yerel Haberler Son dakika haberi: Görevdeyken kalp krizi geçirerek vefat eden polis son yolculuğuna uğurlandı Başakşehir'de görev sırasında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis, kılına cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Görevdeyken kalp krizi geçirerek vefat eden polis son yolculuğuna uğurlandı İSTANBUL - Başakşehir'de görev sırasında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis, kılına cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Hamit İşcan (47), 23 Haziran 2022'de görevi başında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan İşcan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. 2 ay hastanede tedavi gören polis memuru, dün tekrar fenalaştı. Durumu ağırlaşan İşcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Cenaze işlemlerinin ardından polis memurunun naaşı Küçükçekmece istasyon Mahallesi Medine Camisine getirildi. Cenazeye Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, emniyet müdürleri, çok sayıda polis, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve sevenleri katıldı. Polisin eşi Emine İşcan ve çocukları Türk Bayrağına sarılı naaşın başına gelerek ağıt yaktı. İkindi namazına müteakip polis memurundan helallik alındı. Daha sonra cenaze namazı kılınan polis memuru Hamit İşcan'ın cenazesi gözyaşları içinde Başakşehir Kayabaşı Mezarlığına defnedildi. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu Başakşehir Kalp Krizi Genel Yerel Haberler Son Dakika

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