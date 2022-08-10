Son dakika haberleri... F4 savaş uçağı karadan yürütülecek

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Çarşambalı Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer anısına Bilim Parkı'na yerleştirilecek F4 tipi savaş uçağının montaj çalışmaları tamamlandı. F4 tipi savaş uçağı, 11 Ağustos Perşembe günü şehidin ailesi ve vatandaşların katıldığı bir program ile tekerlekleri üzerinde yürütülerek Açık Hava Bilim Parkı'na taşınacak.

Çarşamba Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Bilim Parkı'na, 2012 yılında Konya'da şehadete eren Çarşambalı Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer anısına F4 tipi savaş uçağı yerleştirilecek. 2 Ağustos Salı akşamı, 3 tır ile ilçeye getirilen uçağın montaj çalışmaları tamamlandı.

11 Ağustos Perşembe günü saat 09.30'da şehidin ailesi ve vatandaşların da katıldığı bir program ile Çarşambalı Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer adına ilçeye getirilen uçak, Abdullah Paşa Meydanı'ndan tekerlekleri üzerinde yürütülerek Gülhane Parkı yanında yapılan Açık Hava Bilim Parkı'na taşınacak.

"Şehidimizin ailesinin vasiyetini yerine getiriyoruz"

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, tüm vatandaşları uçağın taşınma anına tanıklık etmeye davet ederek, "Çarşambalı şehidimiz Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer anısına ilçemizde bulunan savaş uçağımızın montaj çalışmaları tamamlandı. 11 Ağustos Perşembe sabahı, şehidimizin babası İdris Özer Amcamız ve tüm gençlerimizle, hemşehrilerimizle birlikte uçağımızın taşınma anına şahitlik edeceğiz. Uçak, tekerlekleri üzerinde yürütülerek Abdullah Paşa Meydanımızdan, Açık Hava Bilim Parkımıza taşınacak. Hem şehidimizin ailesinin vasiyetini yerine getirmiş oluyoruz hem de tüm vatandaşlarımızın Bilim Parkımıza her gelişlerinde Türk Yıldızlarımızın kahraman pilotu Ümit Özeri bir kez daha anmalarına vesile oluyoruz. Çarşamba'ya kazandırdığımız Bilim Merkezimiz ve parkımız sayesinde inşallah ilçemizin gençleri çok güzel bir şekilde yararlanarak kendilerini geliştirecekler. Uçağımızı her gördüklerinde Şehit Pilot Ümit Özer Yüzbaşımız gibi hava kuvvetleri alanında, uzay alanında, bilimin herhangi bir dalında ülkemize yararlı olmak için çalışacaklar. Bilim Merkezi ve parkımızın bu doğrultuda çok güzel bir başlangıç olacağı düşüncesindeyim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm gençlerimizi bir kez daha uçağımızın taşınma anına şahitlik etmeye davet ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN