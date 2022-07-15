Son dakika haberleri... Başkan Demirtaş 15 Temmuz şehitleri için 3 bin lokma tatlısı ikram etti

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde demokrasi şehitleri için Büyük Cami'de, cuma namazı sonrası cami cemaatine 3 bin lokma tatlısı ikramında bulundu.

İlkadım Belediyesi tarafından Büyük Cami avlusuna kurulan stantta, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde, darbecilere karşı koyarken şehit düşenler için lokma dağıtım etkinliği gerçekleştirildi. Cami avlusunda vatandaşlara lokma dağıtılırken, bir din görevlisi tarafından şehitler için dua okundu.

"15 Temmuz'u unutturmayacağız"

Açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "6 yıl önce bu vatanı bölmek, Türkiye Cumhuriyetini yok etmek için hain darbe girişimine karşı koyan aziz şehitlerimize çok şey borçluyuz. 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak zorundayız. O karanlık geceyi aydınlığa çeviren şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onların anısını yaşatmak, ruhlarını şad etmek için lokma dağıtımı gerçekleştirdik. Bir daha böyle kötü günlerin yaşanmamasını diliyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Etkinliğe, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, STK temsilcileri, çok sayıda vatandaş katılım sağladı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel