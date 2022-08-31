Son dakika haberleri... Başarılı Öğrencilerden Başkan Selvitopu'na Ziyaret

Son dakika haberleri: Her yıl yüzlerce öğrenciyi ücretsiz olarak sınavlara hazırlayan Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde (KARBEM) eğitim gören ve bu yıl YKS’de istedikleri bölümleri kazanan öğrencilerden ikisi Başkan Selvitopu’nu makamında ziyaret etti.

Her yıl yüzlerce öğrenciyi ücretsiz olarak sınavlara hazırlayan Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde (KARBEM) eğitim gören ve bu yıl YKS'de istedikleri bölümleri kazanan öğrencilerden ikisi Başkan Selvitopu'nu makamında ziyaret etti.

Celal Bayar Tıp Fakültesi'ni kazanan Ayşe Betül Ermiş ile Ege Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünü kazanan Çetin Burak Bulut, Başkan Selvitopu'na, böyle bir olanak sağlandığı için teşekkür etti. Sınavlara sistemli çalışıp başarı elde ettiklerini söyleyen öğrenciler, KARBEM öğretmenlerinin bu konuda kendilerine her türlü desteği verdiğini vurguladı.

OKULLARIN BAKIM VE ONARIMI YAPILIYOR

Öğrencilerin zorlu bir maraton sonunda sınavı kazanmalarından memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Selvitopu da, eğitimi desteklemeye devam edeceklerini söyledi. İlçede bulunan okulların bakım ve onarımlarını olanaklar ölçüsünde yaptıklarını, okula yeni başlayan miniklere kırtasiye seti dağıttıklarını anımsatan Başkan Selvitopu, "Karabağlar Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte de, çocuklarımızın eğitimleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar bizim, bu güzel ülkenin geleceği" dedi.

Ziyarette yer alan Ayşe Betül Ermiş'in annesi Öznur Ermiş, KARBEM'de eğitim gören ilk çocuğunun da tıp fakültesini kazandığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

YÜZDE 81'LİK BAŞARI

Bu yıl KARBEM'le YKS'ye hazırlanan öğrenciler, yüzde 81,18'lik başarı oranı yakaladı. KARBEM'e devam edip tercihte bulunan 202 öğrenciden 164'ü üniversiteye yerleşmeyi başardı. Yerleşen öğrencilerden 1'i Tıp, 1'i Diş Hekimliği, 10'u Sağlık Bilimleri, 9'u Mühendislik ve Mimarlık, 5'i Eğitim, 10'u Fen Edebiyat, 24'ü İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinde okumaya hak kazandılar. Ayrıca GSF, İlahiyat, Turizm, İletişim fakülteleriyle Milli Savunma Üniversitesi, MYO Önlisans programlarını tercih eden öğrenciler de oldu.