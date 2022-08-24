Son dakika haberi | Vali Kızılkaya, huzurevi sakinlerinden Mehmet Uslu'nun cenazesine katıldı Yerel Haberler Son dakika haberler... Bilecik huzurevi sakinlerinden Mehmet Uslu, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bilecik huzurevi sakinlerinden Mehmet Uslu, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan Mehmet Uslu'yu son yolculuğuna uğurladı. Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emin Türker ile huzurevi görevlilerinin yalnız bırakmadığı Uslu'nun cenazesi, Bilecik merkez Hamidiye Cami'nde, kılınan cenaze namazının ardından Bilecik Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Vali Kızılkaya, "Bugün, bize emanet edilen huzurevi sakinlerinden Mehmet Uslu amcamıza son görevimizi yaparak onu yolcu ediyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Mehmet Uslu Bilecik Yerel Haberler Son Dakika

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