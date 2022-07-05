Son dakika haberi! Selden etkilenen çocuk, kendisine yardım eden komandoları görünce jandarma olmaya karar verdi

Kastaonu'nun Bozkurt ilçesinde vatandaşların yaralarının sarılması için çalışma yürütülen jandarma komando ekiplerinden etkilenen 5 yaşındaki çocuk, komando elbiselerini giyerek, "Büyüyünce bende komando olmak istiyorum" dedi.

Kastamonu'da 27 Haziran'da yaşanan şiddetli yağmur yağışının ardından yaşanan selin yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. Bozkurt ilçesi ile İnebolu ilçesinin yaşanan selde iş yerlerine ve evlere sürüklenen toprak, kum, ağaç ve kaya parçalarının kaldırılması için jandarma komando ekipleri ile AFAD Gönüllülerinin çalışması devam ediyor. Hem 11 Ağustos 2021 yılında hem de 27 Haziran'da yaşanan sel felaketinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerinin çalışmalarını takip eden 5 yaşındaki Mehmet Şeref Akay, jandarma komandolarının çalışmalarından etkilendi. Jandarma komandoların selden etkilenen vatandaşlara yaptıkları yardımlar karşısında etkilenen Mehmet Şeref Akay, büyüyünce kendisinin de jandarma komando olmak istediğini belirtmesi üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince komando elbisesi hediye edildi. Jandarma komando elbiselerini giyen Mehmet Şeref Akay, Bozkurt ilçesinde komandoların yürüttüğü çalışmaları takip etti.

Jandarma komando ekipleri, Bozkurt ve İnebolu ilçesinde vatandaşların yanında yer alarak selin yaraların sarılması için çalışmalarını halen devam ettiriyor. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel