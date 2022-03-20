Son dakika haberi: Şehit babasına evinde Devlet Övünç Madalyası ve Beratı

Malatya'da, Şehit Emre Büyükyıldırım'ın Babasına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı evinde takdim edildi

Vali Aydın Baruş, Şehit Emre Büyükyıldırım'ın Devlet Övünç Madalyası ve Beratını şehidin Malatya'nın Yazıhan İlçesi Erecek Köyünde yaşayan babası Latif Büyükyıldırım'a teslim etti. 16 Mart 2022 tarihinde Valilik Makamında 2 Gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Vali Aydın Baruş tarafından takdim edilmişti. Şehit Emre Büyükyıldırım'ın babası Latif Büyükyıldırım'ın rahatsızlığından ötürü Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Yazıhan İlçesi Erecek Köyündeki ikametinde takdim edildi. Vali Baruş, şehit babasına Devlet Övünç Madalyası ve Beratını takdim ederken yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın tevcihi ve kararı ile Madalya ve Berat'ı takdim etmekten büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Şehit babası olarak böyle bir madalyaya layık görülmeniz bizi de çok gururlandırdı. Allah sağlık versin, İnşallah hanenizde gururla taşıyacaksınız. Allah şehidimize rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sizleri de cennetinde buluştursun inşallah" diyerek Devlet Övünç Madalyası ve Beratını şehidin babasına takdim etti.

Şehidin ailesi ile sohbet eden Vali Baruş, bir sıkıntıları dertleri olduğunda en yakınlarında bulunan kaymakamımıza ve bana iletebilirsiniz diyerek her daim yanlarında olduğunu söyledi.

Ziyarette Vali Baruş'a Yazıhan Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen eşlik etti. - MALATYA