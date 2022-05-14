Son dakika haberi... Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinde yangın tatbikatı - Haberler

ERZURUM (İHA) - Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi bahçesinde Erzurum Büyükşehir itfaiye ekipleri uygulamalı olarak yangın tatbikatı geçekleştirildi.

Öğrencilerin ve personelin katıldığı yangın tatbikatında Erzurum Büyükşehir İtfaiye Eğitim Amiri Hasan Koçak, yangın hakkında bilgiler aktardı. Koçak, daha sonra yangına ilk müdahale nasıl yapılır ve yangın tüpü nasıl kullanılır uygulamalı olarak öğrenci ve güvenlik görevlilerine personele anlattı.

Oltu İtfaiye ekiplerinden Uğur Yıldırım ve Halil İbrahim Polat, okul binasının ikinci katın pencere camından temsili olarak öğrenci kurtardılar. Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Cavit Yeşilyurt Erzurum Büyükşehir İtfaiye Eğitim daire Başkanlığına ve Erzurum Büyükşehir Oltu İtfaiye ekiplerine vermiş oldukları hayati bilgiler için teşekkür etti. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel