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Son dakika haberi... Nevşehir İl Jandarma Komutanı 'Bayramınız Kemerli Olsun' Uygulamasına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi... Nevşehir İl Jandarma Komutanı 'Bayramınız Kemerli Olsun' Uygulamasına katıldı

Son dakika haberi: Ramazan Bayramı süresince trafikte emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek ve farkındalığın artırılmasına yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bayramınız Kemerli Olsun" Projesi çerçevesinde, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Yakın denetlemelere katıldı.

NEVŞEHİR (İHA) - Ramazan Bayramı süresince trafikte emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek ve farkındalığın artırılmasına yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bayramınız Kemerli Olsun" Projesi çerçevesinde, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Yakın denetlemelere katıldı.

Hızdan kaynaklı kazaların önlenmesine yönelik denetimler çerçevesinde; Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, Avanos-Çavuşin yolu Jandarma Trafik Kontrol noktasında yapılan Trafik Denetimine katılan, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Yakın Kapadokya bölgesine gelen misafirlere hoş geldiniz diyerek trafikte dikkatli seyretmeleri tavsiyesinde bulundu. Albay Yakın sürücü, yolcu ve çocuklara afiş, broşür ve Jandarma Çocuk Dergisi de dağıttı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Murat Yakın, Nevşehir, Jandarma, Albay, Yerel, Haberler

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