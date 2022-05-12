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Son dakika haberi: MÜSİAD Karabük Şubesinden hastaneye seccade desteği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi: MÜSİAD Karabük Şubesinden hastaneye seccade desteği

Son dakika yerel haberi: Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesi tarafından hijyen ve kullanım kolaylığı olan tek kullanımlık seccadeler Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağışlandı.

KARABÜK (İHA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesi tarafından hijyen ve kullanım kolaylığı olan tek kullanımlık seccadeler Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağışlandı.

MÜSİA D Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, kurumlara desteklerini sürdürmeye devam ediyor. MÜSİAD, hastanede yatmakta olan hastaların dini vecibelerini yerine getirirken hijyen ve kullanım kolaylığı olan tek kullanımlık seccadeleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim etti.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, "Hastanemizde yatmakta olan hastaların dini vecibelerini yerine getirirken hijyen ve kullanım kolaylığı olan tek kullanımlık seccadeler MÜSİAD Karabük Şubesi tarafından hastanemize bağışlanmıştır. Şube Başkanı Cengiz Ünal ile yönetim kurulu üyelerine bu duyarlı davranışları için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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