Son dakika haberi! Kıbrıs gazisinden evde öğrencilere barış dersi: 'Türk askeri her yere sevgiyi ve barışı götürür'

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Emin Aksu, 'Gazi Dedemle Süt İçiyorum' etkinliği çerçevesinde evinde konuk ettiği ilkokul öğrencilerine adeta sınıfa dönüşen evinde barış dersi verdi.

İlk defa evinin kapısını bu şekilde çalan Suluova TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu 2. sınıf öğrencilerine 48 yıl önce katıldığı Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev almaktan onur duyduğunu anlatan Emin Aksu, "Bizim Türk askerimiz, Mehmetçik cesurdur. Gittiği her yere sevgiyi ve barışı götürür" dedi.

Harekatın gerçekleştiği dönemde Rum vahşetine tanıklık ettiğini belirten 69 yaşındaki Aksu'nun gördüklerini anlattığı anlarda ise gözleri doldu. Gaziliğin büyük bir onur olduğuna değinen evli ve 4 çocuk babası Aksu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözünü hatırlatıp çok sevindiği etkinlik dolayısıyla kendisini dikkatle dinleyen öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Kendilerine kapılarını açan Aksu'ya şükranlarını sunan sınıf öğretmeni Mustafa Bahar, "Tarihimizin yaşayan anıtları olan ve geçmişe açılan kapı olarak gördüğümüz gazilerimizi unutmadık. Geçmişimizle geleceğimiz arasındaki bu bağı güçlendirmek, tarihimizin canlı tanıklarını ve şanlı geçmişimizi öğretmek için geçmişimiz olan gazilerimizi geleceğimiz olan çocuklarımızla bir araya getirdik" diye konuştu.

Öğrencilerin süt içtiği etkinliğin sonunda Emin Aksu ve eşine okul müdür yardımcısı Yaşar Bat ile öğretmen Necla Şahin tarafından hediyeler verildi. - AMASYA