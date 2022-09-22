Son dakika haberi! Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 yaralı Yerel Haberler Son dakika haberler... Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 yaralıMALATYA Malatya'da hafif ticari araçla otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 yaralı MALATYA Malatya'da hafif ticari araçla otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, 08.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G. Ö. idaresindeki 44 LK 850 plaka otomobil ile E. K. Yönetimindeki 44 AAZ 669 plaka Ford marka hafif ticari araç Hoca Ahmet Yesevi Cadde kesişimin de çarpıştı. Kazada F.F.yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz Ahmet Yesevi Malatya Tragger Yerel Haberler Son Dakika

Haberler ›› yerel ›› Son dakika haberi! Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.