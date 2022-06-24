Son dakika haberi | Gediz Belediyesi itfaiye ekibi Marmaris'te

Kütahya'nın Gediz Belediyesi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden birliklere destek amacıyla araç ve personel gönderdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda devam eden orman yangınıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yangına çok sayıda yangın söndürme uçağı ve helikopter ile havadan; binlerce personel, itfaiye, iş makinesi ile karadan müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmaları devam eden yangın bölgesine Gediz Belediyesi de araç ve personel gönderdi. Personel ve araç söndürme çalışmalarına katıldı.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yangın dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Muğla ve Marmaris'e geçmiş olsun dileğinde bulundu. Marmaris'te ki yangına müdahale eden birliklere destek olmak amacıyla personel ve araç gönderdik. Gediz Belediyesinin tüm imkanları ile her zaman desteğe hazır olduklarını kaydeden Başkan Akçadurak, devletin tüm olanakları ile yangın bölgesinde bulunduğunu söyledi.

Başkan Akçadurak; "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız Marmaris ile. Allah'ım ülkemizi afetlerden belalardan korusun. Allah'ım yangınla mücadele eden tüm kahramanlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Ekibimiz söndürme çalışmalarında aktif görev yapıyor. Ayrıca gelebilecek diğer taleplere karşı da her zaman hazırlıklıyız. Marmaris halkına ve tüm ülkemize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel