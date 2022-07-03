Son dakika haberi: Eskişehir'de Onur Yürüyüşüne Müdahale: 12 Gözaltı
ANKA - Yerel
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Son dakika haberleri... Eskişehir’de, “Onur Yürüyüşü’ne” izin verilmedi, 12 kişi gözaltına alındı.
ÖZGE ZAİM
Eskişehir'de, "Onur Yürüyüşü'ne" izin verilmedi, 12 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir Collezyum önünde bir araya gelen "Pride Eskişehir" üyeleri, "Biz döndük, devran da dönecek" yazılı pankartla birlikte yürüdü. Grup, "Baskılar, yasaklar bizi yıldıramaz" sloganlarıyla Espark AVM önüne doğru yürümek istedi.
Eskişehir Valiliği tarafından getirilen yasak nedeniyle grubun yürümesine izin vermeyen polis, grubun yürüyüşünü engelledi. 12 kişi gözaltına alındı.
ANKA / Yerel