Son dakika haberi: Engelli Maaşı Kesilen İsmail Yorulmaz: "1 Haftada 25 Lira Kazandım"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de doğuştan epilepsi hastası olan ve yıllardır aldığı engelli maaşı kesilen İsmail Yorulmaz, "Boyacılık yapmaya uğraşıyorum. Ama ne yazık ki siftah bile yapamadan geri gidiyorum. Burayı açalı bir hafta oldu. Bir haftanın içinde 25 lira para aldım. Başka da almadım. Gelip gelip, boş gidiyorum geri. Bugün de siftah bile etmedim" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğuştan epilepsi hastası 45 yaşındaki İsmail Yorulmaz yaklaşık 20 yıldır aldığı engelli maaşının kesilmesine tepki gösterdi. 1 buçuk yıldır maaş alamayan Yorulmaz, şunları söyledi:

"Doğuştan epilepsi hastasıyım. Üç aylıkken teşhis konulmuş. 45 yaşındayım. 25 yaşındayken aylığı almaya başladım. Engelli aylığı 1 buçuk yıl önce kesildi. Sebebi nedir? Neden kesildi, öğrenmek istiyorum. Evliyim, üç tane de çocuğum var.

Boyacılık yapmaya uğraşıyorum. Ama ne yazık ki siftah bile yapamadan geri gidiyorum. Evimin geçimini sağlamak için buraya geldim, böyle bekliyorum. Burayı açalı bir hafta oldu. Bir haftanın içinde 25 lira para aldım. Başka da almadım. Gelip gelip, boş gidiyorum geri. Bugün de siftah bile etmedim. Eşim de gidebilirse, işe gidiyor, gidemezse evde, tarla işine gidiyor."

Yorulmaz'ın akrabası Mehmet Kar, "Benim yeğenim. Bunun bir evi var, kardeşleri toplandı adı. Hiçbir geliri yok. Durumu iyi değil, biz kolluyoruz, ama yine de yetişmiyor. Aylığı da vardı, onu da kestiler. Devlet, buna sahip çıkması lazım" dedi.

Esnaf Yaşar Tekdemir ise "Bu adam sara hastası. O gün burada düştü, ambulans çağırdık. Çok fakir birisi, yardımcı oluyoruz biz, ama yeterli olmuyor"