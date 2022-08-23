Son dakika haberi! Biriktirdiği askerlik harçlıklarını şehit ailelerine bağışladı

Diyarbakır'da askerlik görevini tamamlayan Ramazan İlhan, 6 ay boyunca biriktirdiği asker harçlığı 3 bin 500 lirayı şehit ailelerine bağışladı.

Bolu'da yaşayan Ramazan İlhan isimli genç, Diyarbakır'da 6 ay süresince yaptığı askerlik boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silah altındaki askerlere aylık olarak verdiği askerlik harçlıklarını biriktirdi. Askerliği boyunca 3 bin 500 lira para biriktiren İlhan, terhis olduktan sonra parayı şehit ailelerine bağışlamaya karar verdi. İlhan, Bolu'ya döndüğünde güvendiği bir vakfa giderek parayı şehit ailelerine harcanması için Öznur Akkaya Aktaş'a teslim etti.

"Umarım faydam dokunur"

Parayı nereye bağışlayacağı konusunda araştırma yaptığını ifade eden İlhan, "Terhis olmadan önce komutanlarıma biriktirdiğim harçlıkları şehit yakınlarına bağışlayacağımı söyleyerek, bunun için hangi vakıf ya da derneğe vermem gerektiğini sordum. Komutanlarım, kendilerinin herhangi bir yönlendirme ya da tavsiyede bulunmalarının çok doğru olmadığını, iyi araştırıp uygun bir vakfa bağış yapabileceğimi söylediler. Terhis olup evime dönünce araştırmaya başladım. Askerde biriktirdiğim parayı şehit yakınlarına harcanması şartıyla güvendiğim vakfa teslim ettim. Umarım, vatanı ve bayrağı için canını vermiş aziz şehitlerimizin yakınlarına küçük de olsa bir faydam dokunur" şeklinde konuştu. - BOLU