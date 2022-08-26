Son dakika haberi! Başkan Zorluoğlu Şehit aileleriyle bir araya geldi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Şehit Aileleri Kucaklaşıyor" projesi çerçevesinde Van'dan gelen şehit aileleriyle buluştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu'nun bugün "Şehit Aileleri Kucaklaşıyor" projesi çerçevesinde Trabzon'u ziyaret etmeye gelen Van Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Baki ve şehit ailelerini ağırladı. Trabzon Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şeref İşler'in de gelen misafirleri ağırladı. Programda, Başkan Zorluoğlu ve eşi, şehit aileleriyle yakından ilgilendi.

"Her zaman başımızın üzerinde yeriniz var"

Şehit Ailelerini Trabzon'da misafir etmekten memnuniyet duyduklarını söyleyen Başkan Zorluoğlu, "Van Valiliği görevimi yürütürken 2 yıl boyunca sizlerle çok gez bir araya geldik. Bugün de sizleri Trabzon'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm şehit ailelerimiz bizler için çok kıymetli. Sizler en yakınlarınızı bu vatan uğruna şehit verirken, 'Vatan sağ olsun' diyerek acınızı kalbinize gömdünüz. Her zaman başımızın üzerinde yeriniz var. Her zaman söylediğim gibi vatan uğruna canlarını seve seve veren tüm şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu.

"Trabzon halkı, sahip oldukları belediye başkanı için çok şanslılar"

Trabzon Büyükşehir Belediye başkanı Zorluoğlu ve eşiyle bir arada olduklarından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Van Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Baki "Tüm taleplerimiz ve şikayetlerimizle ilgili Sayın Valimize hemen ulaşabiliyorduk. Sorunlarımızla yakından ilgileniyordu. Bugün Başkanımızla ve değerli eşleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Trabzon'un çeşitli yerlerini gezdik çok beğendik. Trabzon halkı, Murat Zorluoğlu gibi bir Büyükşehir Belediye Başkanına sahip oldukları için çok şanslılar" dedi. - TRABZON