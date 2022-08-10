Son dakika haberi: Başkan Yüce kazanın başına geçti, aşure dağıttı: 'Muharrem Ayı insanlığın yeniden dirilişidir'

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Muharrem Ayı sebebiyle Orhan Cami Meydanı ve Demokrasi Meydanı'nda aşure dağıtıldı. Vatandaşa kendi eliyle aşure ikram eden Başkan Yüce, "Muharrem Ayı bizler için bir hüzün, bir dönüm noktası ve aynı zamanda bizler için bir diriliş, muhabbet ve kardeşlik notasıdır" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı sebebiyle Orhan Cami Meydanı ve Kent Meydanı'nda vatandaşa aşure dağıttı. Programa katılan Başkan Yüce, vatandaşlara aşure dağıttı. Hemen ardından Demokrasi Meydanı'ndaki standa uğrayarak vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yüce vatandaşların Muharrem Ayı'nın hayırlara vesile olmasını diledi. Programda AK Parti Sakarya Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, İlçe belediye Başkanları, AK Parti İlçe Başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ bürokratları, basın mensupları ile STK temsilcileri hazır bulundu. Yoğun katılımın gerçekleştiği etkinlikte, vatandaşlar Başkan Yüce'ye gerçekleştirilen bu anlamlı faaliyetten dolayı teşekkür etti.

Konuşmasında Muharrem Ayı'nın önemine vurgu yapan Başkan Yüce, "Çok kıymetli Sakaryalılar bugün insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olan Muharrem Ayı'nı idrak ediyoruz. Rabbimden Muharrem Ayı'nı kendi rızasına uygun ve kendi çerçevesine ışık tutan bir ay olmasını temenni ediyorum. Zira Muharrem Ayı bizler için bir hüzün, bir dönüm noktası ve aynı zamanda bizler için bir diriliş, muhabbet ve kardeşlik notasıdır. Muharrem ayı yeniden var olmanın adeta bir arifesi olarak Müslümanların gönlünde yer etmiştir. Çünkü bu ay da şehitlerin efendisi ve peygamber efendimizin torunları Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan şehit edilmişlerdir. Kerbela şehitlerimiz yüz yıllar geçmesine rağmen bugün dualarla hayır ile yad edilmektedir. Rabbim bu aydan ders almayı ve zalimlere karşı dik durmayı mazlumların yanında bizlere nasip eylesin inşallah" diye konuştu. - SAKARYA