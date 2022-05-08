Son dakika haberi! Başkan Şahiner şehit annelerini unutmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Başkan Şahiner şehit annelerini unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Başkan Şahiner şehit annelerini unutmadı

Son dakika yerel haberi... Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı.

SUNGURLU, ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı.

Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce şehit annelerini ziyaret ederek çiçek takdim etti. Belediye başkanının selamlarını ileten Sarıyüce, her zaman belediye olarak yanlarında olduklarını söyledi. Başkan Şahiner ise, "Evlatlarını kutsal vatanımız uğruna toprağa veren elleri öpülesi annelerimiz, sizlerin hakkını ödemek ne mümkün. Aziz şehitlerimizin hatırası olarak sizler bizim başımızın tacı, hepimizin emektar annelerisiniz. Bir evladınız olarak Anneler Gününüzü kutluyor, sizleri yüce Mevla'ya emanet ediyorum" dedi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Abdulkadir Şahiner, Anneler Günü, Sungurlu, Şehit, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title