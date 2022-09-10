Son dakika haberi: Aydın'da alternatif kutlama, Kurtuluşun 100. yılına şehit ve gaziler dualarla anıldı

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı çeşitli etkinlilerle kutlanırken, Cihannüma Dayanışma Derneği alternatif bir programla hem kurtuluş gününü kutladı hem de şehit ve gazileri dualarla yad etti.

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı çeşitli etkinlilerle kutlanırken, Cihannüma Dayanışma Derneği alternatif bir programla hem kurtuluş gününü kutladı hem de şehit ve gazileri dualarla yad etti.

Oldukça ilgi gören alternatif etkinlikte, vatandaşlar sadece eğlenmek yerine bu toprakların vatan edinilmesinde canlarını seve seve veren kahramanlara dua ile andılar. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etkinliğe protokol üyeleri ve işadamları katıldı.

Aydın'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu' nun 100. yılı etkinliklerinde Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği öncülüğünde İl STK Platformu, ve çeşitli kurumların paydaşlığıyla geniş katılımlı bir kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Aydın Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehteran takımının Adnan Menderes Bulvarı'ndan Kent Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşüne Aydınlılar ellerinde Türk Bayrakları ile eşlik ettiler. Ayasofya Camii Kebir Baş İmamı Ferruh Muştur ile Çamlıca Camii Müezzinleri Mustafa Alphayta ve Hüseyin Akbulut programda Kur'an-ı Kerim, sala ve kasidelerle meydanda toplanan kalabalığa adeta ziyafet sundular.

Programın sonunda sahneye çıkan Grup Aksiyon ile Ömer Karaoğlu beğenilen ezgileriyle gecenin ilerleyen saatlerine kadar adeta kulakların pasını sildiler. - AYDIN