Son dakika haberi: Adil Kırgöz: 'Dikili'mizi Marka Kent Yapma Yolundaki Kararlılığımız Devam Edecek'

Son dakika habere göre Dünya Voleybol Federasyonu (FIVB), Türkiye Voleybol Federasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili Belediyesi ve SWS Organizasyon iş birliğinde gerçekleşen FIVB U19 Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası Dikili Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Dikili'mizi her alanda olduğu gibi sporda da marka kent yapma yolundaki kararlılığımız devam edecek” dedi

Dünya Voleybol Federasyonu (FIVB), Türkiye Voleybol Federasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili Belediyesi ve SWS Organizasyon iş birliğinde gerçekleşen FIVB U19 Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası Dikili Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Dikili'mizi her alanda olduğu gibi sporda da marka kent yapma yolundaki kararlılığımız devam edecek" dedi

Dünya Voleybol Federasyonu (FIVB), Türkiye Voleybol Federasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili Belediyesi ve SWS Organizasyon iş birliğinde gerçekleşen FIVB U19 Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası bu yıl 14-18 Eylül tarihleri arasında Dikili Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. Beş gün boyunca 43 ülkeden 102 takım, 204 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada, kadınlarda Ukrayna birinci olurken ABD ikinciliği, Kanada üçüncülüğü paylaştı. Erkeklerde ise finale kalan Letonya'nın iki takımı şampiyonluk ve ikinciliği paylaşırken, Fransa üçüncülüğü elde etti.

FIVB U19 Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası'nın son gününde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, Dünya Voleybol Federasyonu (FIVB) Teknik Delegesi Joseph Van Iersel, Dünya Voleybol Federasyonu (FIVB) Hakem Delegesi Jeffrey Breahut, geçmiş dönem milli voleybolcu ve SWS CEO'su Gürsel Yeşiltaş, AXA Sigorta Pazarlama ve Dijital Çözümler Direktörü Cemal Çırpılar tarafından verildi.

ADİL KIRGÖZ: "DİKİLİ'MİZİ HER ALANDA OLDUĞU GİBİ SPORDA DA MARKA KENT YAPMA YOLUNDAKİ KARARLILIĞIMIZ DEVAM EDECEK"

Türkiye'de ilk kez Dikili'de gerçekleşen Dünya U19 Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası'na ilişkin, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz şöyle belirtti:

"FIVB U19 Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda 43 ülkeden 102 takım ve 204 sporcuyu misafir ederek dünyayı Dikili'mize sığdırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadık. Dikili Belediyesi Sadi Erdem Plaj Sporları Tesisimizde beş gün boyunca toplam 144 müsabakanın gerçekleştiği şampiyonada halkımıza geleceğin dünya yıldızı adaylarını izletme fırsatını sunduk. Kadınlar kategorisinde şampiyon olan Ukrayna, ikinci Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü Kanada, erkeklerde şampiyon ve ikinci olan Letonya, üçüncü Fransa başta olmak üzere mücadele eden tüm takımları kutluyorum.

Dünya Voleybol Federasyonu'na (FIVB), Türkiye Voleybol Federasyonu'na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer ve tüm ekibine, belediye emekçilerimize, geçmiş dönem milli voleybolcumuz Gürsel Yeşilçay nezdinde SWS Organizasyona, tüm sponsorlarımıza, beş gün boyunca Dikili'den ve kentimiz dışından gelerek şampiyonaya ilgi gösteren siz değerli halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Dikili'mizi her alanda olduğu gibi sporda da marka kent yapma yolundaki kararlılığımız devam edecek."