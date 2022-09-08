Son dakika haberi: Adana Büyükşehir, Kente Yeni Kreşler Kazandırmaya Devam Ediyor

Adana Büyükşehir Belediyesi ve SASA iş birliği ile yapılacak 4 kreşten ikincisinin temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Başkan Zeydan Karalar, "Hizmetin önündeki bütün engelleri kaldırmaya kararlıyız" dedi.

Yüreğir İlçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel atma törenine, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, SASA CEO'su Mehmet Şeker, konuklar ve bölge halkı katıldı.

SASA CEO'su Mehmet Şeker'e ve Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'na katkılarından dolayı teşekkür eden Başkan Zeydan Karalar, "Annelerin çocuklarını güvenle emanet edebileceği, çocuklarımızın eğlenceli aktivitelerle hem eğlenip hem öğreneceği kreşler yapmaya devam ediyoruz. Haydaroğlu Mahallesi'nde SASA ile birlikte yapacağımız gündüz bakımevimizin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde 4 kreş yapacağız. İlkinin temelini atmıştık, bugün ikincisinin temelini atıyoruz. Ailelerimiz çocuklarını güvenle bırakabilecekleri, dışarıya göre ucuz kreşlere kavuşacaklar. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime verdiği önemi her fırsatta dile getiriyorum ve bunun gereğini yerine getirmek için çalışıyoruz" dedi.

"GELİR ARTTIKÇA HİZMET ÇOĞALACAK"

Adana'da faaliyet gösteren firmaların vergilerini Adana'dan yatırarak, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin gelirini artırması için görüşmeler yapma ve kamuoyu oluşturma çalışmalarını da sürdürdüklerini anlatan Başkan Zeydan Karalar, bu konuda gerekli girişimleri yaparak belediyeye giren paranın artmasını sağlayan kuruluşlara teşekkür etti.

SASA'nın da bu firmalardan biri olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, enflasyon nedeniyle işlerin iyice zorlaştığı belediyede gelir artıkça daha fazla hizmet etmeye başladıklarını, bu ivmenin yükselmeye devam edeceğini kaydetti.

"HİZMETİN ÖNÜNDEKİ BÜTÜN ENGELLERİ KALDIRMAYA KARARLIYIZ"

Başkan Zeydan Karalar bütün zorluklara rağmen Adana Büyükşehir Belediyesi'ni her geçen gün daha iyi hale getirdiklerini vurgulayarak, "Hizmetin önündeki bütün engelleri kaldırmaya kararlıyız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gündüz bakımevinin temeli atıldı.