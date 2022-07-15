Son dakika haberi! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler kabirleri başında anıldı.

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde anma programı düzenlendi. Anma programı çerçevesinde, şehitlikte düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra şehitler için dua edildi. Katılımcılar şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Şehitlikte düzenlenen törene Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Milletvekili Sağlim Çivitçioğlu, Garnizon Komutanı Salih Büyük, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çifci, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve şehit aileleri katıldı.

Anma programları, Çankırı Müzesi bahçesinde açılan 15 Temmuz Fotoğrafları Sergisinin ziyaret edilmesi ile devam etti. Resim sergisi ziyareti sırasında konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "15 Temmuz'da yaşananları gözler önüne seren sergimizin açılışını yaptık. Sergimiz bir hafta boyunca açık kalacak. 6 yıl geçti ama o gün neler yaşandığını tekrar vatandaşlarımıza elden geldiğince hissettirmeye, aktarmaya ve anlatmaya çalışacağız" dedi. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı / Yerel