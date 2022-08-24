Son dakika haber: Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, İller Arası Muaythai Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü’nün sporcuları, Kayseri’de yapılan İller Arası Muaythai Şampiyonası’ndan altı madalya ile döndü. Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, şampiyonada takım olarak üçüncülük kupası kazandı.

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcuları, Kayseri'de yapılan İller Arası Muaythai Şampiyonası'ndan altı madalya ile döndü. Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, şampiyonada takım olarak üçüncülük kupası kazandı.

Kayseri Talas Spor Salonu'nda 18-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenen İller Arası Muaythai Şampiyonası'na katılan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, 3'üncülük kupasını kazanmayı başardı.

YENİMAHALLELİ SPORCULAR 6 MADALYA İLE DÖNDÜ

Enes Müslüm Altoprak 54 kg büyük erkek kategorisinde altın madalya, Ceyda Pınar Şahin 48 kg büyük bayan kategorisinde gümüş, Kadir Çamurdaş 75 kg üst genç erkek kategorisinde gümüş, Sebila İrem Çınar 57 kg büyük bayan kategorisinde gümüş, Yaşar Tuğ 81 kg üst genç kategorisinde bronz ve Mirkan Kılıç 54 kg üst genç kategorisinde bronz madalyayı kazanan sporcular oldu.

"SPORCULARIMIZ BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Gençlerin erken yaşta spora yönelmesi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için ilçemizin dört bir yanına spor tesisleri ve yüzme havuzları kazandırdık. Belediyemizin spor kulübü, yurt içi ve yurt dışındaki müsabakalarda başarı ile mücadele eden ve Yenimahalle'ye madalya ile dönen sporcuların yetişmesine olanak sağlıyor. Yenimahalle'nin ismini gururla temsil eden ve başarıdan başarıya koşan tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi.